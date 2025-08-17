金像電、南電 認購夯

AI驅動高層數PCB需求爆發，高階CCL供不應求，金像電（2368）及南電（8046）受惠帶動業績成長。權證發行商表示，近期族群交投熱絡，可挑偏價外相關認購權證短線操作。

AI需求正向，除出貨美系CSP AI ASIC外，金像電今年下半年將進入另外兩家大型美系CSP AI ASIC專案供應鏈，預期今年分別貢獻低個位數營收比重。

金像電在今年占比21%的美系CSP當前世代之ASIC專案為主要供應商外，2026年下一代亦為主要供應商，預估市占率約45%至50%。美系CSP AI ASIC需求強勁優於預期，今年下半年有望進入新ASIC專案供應鏈。

兩家美系CSP ASIC晶片明年需求有望達200萬顆以上，另一家預期今年ASIC晶片為10多萬顆，明年有望達70萬至90萬顆；金像電明年平均月產能有望較今年上半年成長35%以上。泰國新廠第3季開始貢獻營收，下半年進一步擴充，泰國廠總產能將達今年第3季的四倍以上。

南電7月營收36.2億元，月增15.9%、年增15.8%，主要是記憶體需求強勁，以及進入傳統消費性旺季，美系PC客戶新一代AI PC逐步進入量產，皆帶動載板出貨增溫，持續看好營運後市。

板廠已於7月針對部分採用T-glass的BT載板產品調漲價格，漲幅最高達25%以上，此外，非T-glass的BT載板亦有載板廠調漲價格，以反應高階玻纖布供應日漸緊缺，以及年初以來銅價、金價等原物料成本上漲壓力。

看好金像電、南電的投資人可挑選價外20%以內相關權證，連結金像電的相關權證包括金像電永豐53購03（089929）、金像電元大52購01（031010）；南電相關權證有南電永豐53購03（089679）、南電國泰52購02（088101）。