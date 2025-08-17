南亞、台特化 押逾90天

台股近日盤堅攻高，盤面上資金偏好題材個股，其中南亞（1303）、台特化（4772）股價表現亮眼，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

南亞受惠於網通、電腦、AI伺服器、消費型電子商品進入電子傳統旺季，加上客戶半年度盤點後回補庫存，使電路板、銅箔基板等電子材料產品業績成長；而美國德州EG部分的6月訂單因船期延至7月交運等因素，抵銷匯率升值之干擾。

展望第3季，法人指出，雖大陸刺激政策提振需求的效益不明顯，市況平淡，能見度偏低，不過，進入旺季，維持預估營收季增0.5%，且受惠上游原料玻纖布供給吃緊的利多激勵，電子材料部門營運展望向上，看法樂觀。

台特化第2季受惠於先進製程應用擴大、稼動率拉升，單季稅後純益1.16億元，年增54.7%，每股純益0.79元；累計今年上半年獲利2.19億元，年增41%，每股純益1.49元。

台特化的蝕刻特氣產品無水氟化氫（AHF），專注先進製程自製特氣產品，產品具寡占地位；今年上半年通過客戶驗證，開始貢獻營收，為公司在高階蝕刻氣體布局邁出關鍵一步。法人看好AHF將開始明顯貢獻營收，第4季進入穩定放量階段。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。連結南亞的相關權證包括南亞群益51購01（030016）、南亞統一51購06（067972）；台特化相關權證有台特化群益54購01（733995）、台特化元大4C購02（734003）。