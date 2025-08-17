聽新聞
全民權證／啟碁 選價內外15%
啟碁（6285）預計擴充墨西哥廠15%產能，並將在東南亞新增生產據點。近期車用產品線客戶針對下半年需求討論積極，衛星產品也穩定成長。啟碁三大事業群營收比重為網通50%、車用28%、連網家庭22%。企業用戶庫存於2024年底去化完畢，2025年拉貨動能回溫，預期今年5G固定無線接入系列產品持續成長。
展望2026年，主要成長動能包括固網、Wi-Fi 7、FWA、LEO、交換器等多樣產品，其中企業級交換器產品2026 年將有機會朝更高規格演進。毛利率隨著營收規模增加而向上。
權證發行商建議，可買進價內外15%、距到期日90天以上的認購權證，如啟碁兆豐54購01（030952）、啟碁元大4C購02（066779）。（兆豐證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
