期貨商論壇／黃金期 留意風險

美國7月CPI年增率2.7%，低於市場預期，非農就業人數7.3萬人，失業率4.2%，顯示就業市場穩定，然PPI高於市場預期甚多，目前市場預計聯準會9月降息機率高達95%，整體氣氛相當偏多，因此短線上黃金進入區間整理階段，但市場認為仍有經濟放緩疑慮，中長線仍能提供黃金支撐力道，近期因行情波動劇烈，投資人需謹慎留意風險。

從籌碼面角度來看，各國央行持續增加黃金儲備，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金持倉水位上升至964.22公噸；另外，觀察CFTC非商業交易人籌碼，截至8月14日黃金期貨的非商業人持倉淨多單部位亦上升至23.7萬口，顯示儘管總體經濟環境有所改善，但機構法人仍因自身避險平衡需求而持續增加黃金水位。

從線圖分析，黃金自6月以來皆在3,300至3,550美元區間震盪，雖7月CPI數據亮眼，大幅提升9月市場降息預期，然黃金價格僅小幅波動，未來倘若經濟概況不如預期，甚至開始有衰退跡象，則黃金仍有機會突破整理後，再度創下歷史新高。

投資人除可透過實體黃金與基金參與市場外，台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，分為一般及盤後交易時段符合國內投資人的交易時段，並同步全球市場的動態，是另一種投資黃金有利的方式。（華南期貨提供）

