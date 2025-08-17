期貨商論壇／永續期 穩中透強

美國公布7月CPI年增率符合市場預期、核心CPI略高於前值、PPI則明顯高於預期，台股呈現高檔震盪趨堅的格局。雖數據顯示通膨壓力未完全消退，但市場解讀仍在可控範圍，原因在於關稅推升的通膨為一次性，加上科技股走勢穩健，使資金持續布局，指數緩步上揚，外資期貨淨空單保持在低水位，籌碼結構穩定。

上周電子權值與部分AI概念股休整，資金轉進低位階傳產與金融族群，推升指數逐步逼近前高。技術面顯示，指數近二周在高檔橫盤整理中緩步墊高，短期均線糾結，形態上形成收斂三角，配合期貨未平倉量與選擇權買權水位，顯示多方籌碼仍具優勢，一旦市場情緒回溫，有機會在本周改寫新高。

永續期貨方面，隨台股一路上漲，反映成分股多為ESG表現突出的中大型權值股，與大盤高度連動，且近期資金對永續投資概念的接受度提升，帶動永續期貨走勢穩中偏強。

本周需留意人民幣走勢與國際油價變化，這些因素可能透過外資資金流，影響台股短線節奏。

上周台股屬於多頭趨勢下的震盪上攻期，雖通膨數據略顯壓力，但資金與籌碼條件仍支撐多方，本周行情仍有望向上挑戰新高，永續期貨亦可望在多頭氛圍中同步創高，為投資人提供兼具市場動能與永續題材的操作機會。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）