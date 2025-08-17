台指期 多方量價結構

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單增加2,601口至4,216口，其中外資淨空單減少172口至34,207口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加2,545口至4,952口。

其中，外資上周五現貨買超、期貨淨空單略為縮減，股期雙市同步偏多操作；自營商選擇權淨部位，目前仍以買買權和買賣權作布局；近月選擇權籌碼略微樂觀，賣權OI大於買權OI差距為1.3萬餘口，賣權OI增量依舊大於買權，目前選擇權多方略為表態。

元富期貨認為，台指期上周五呈現開高震盪格局，早盤一度翻黑回測5日線，電子權值股鴻海強勢表態領軍反攻，終場以十字紅K棒作收；目前指數臨近歷史高點，盤中容易出現高檔獲利了結賣壓，但指數維持在5日線之上，短線走勢預期維持震盪走高格局。

永豐期貨指出，上周五選擇權未平倉量部分，8月第三周周五結算的大量區買權OI落在24,400點，賣權最大OI落在24,300點；月買權最大OI落在26,300點，月賣權最大OI落在23,400點。全月未平倉量put/call ratio值由1.09上升至1.22，VIX指數為20.13。

若通膨壓力仍未明顯回落，而且政策轉向保守，市場或須面對更細緻的選股與風險管理；反之，如果消費與科技動能依然支撐，台股突破新高的節奏可能更穩健；目前多頭格局未變，維持本周創高的看法。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守布局，月選擇權略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀；技術面，目前行情依舊為多方量價結構，短線在各均線逐漸多頭排列下，震盪逢低仍可樂觀操作。