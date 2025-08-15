所羅門、直得 選逾60天

台灣機器人與智慧自動化展將在下周登場，搭配近來因AI助攻，人型機器人發展進程加速，相關3D視覺、微型機器手臂業者包括所羅門（2359）、直得（1597）股價也開始升溫。

所羅門為人工智慧3D視覺與機器人技術供應商，稍早在輝達合作廠商背板中亮相，成為輝達概念股。法人表示，所羅門與輝達合作開發人形機器人應用視覺軟體方案，也就是採用輝達Isaac Manipulator機器人創新技術，透過與輝達合作，將解決方案整合至輝達Isaac機器人平台，提升機器人搭配視覺的運動規劃及控制。另外也協助AI伺服器製造商，透過提供視覺軟體方案，強化瑕疵檢測作業。

法人看好所羅門在AI及機器人的發展，其應用領域包含半導體、晶圓廠、物流、汽車等產業，所羅門的3D機器人視覺系統，也已獲美系、歐系等客戶導入。所羅門昨（15）日股價上漲6.5元，收在148元。

直得今年以來在微型線軌表現亮眼，主要來自半導體應用，推升營運動能。法人預估，直得今年全年營收將有雙位數成長。直得並致力開發人型機器人，目標主要關鍵零組件都可自製，目前線性馬達及機械手臂產品已送樣國外客戶測試，不過短期營收占比仍低。目前直得持續推廣微型機器手臂，關節模組零組件逾八成可自製，至於減速機則向日本大廠採購，目前在美、歐都有機器人專案在進行，下半年有機會逐步看到貢獻。

權證發行商表示，投資人若看好所羅門及直得後續表現，可以挑選價內外15%以內，60天期以上的權證，以小金搏大利。