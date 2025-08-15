台光電、台燿 四檔閃亮

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台光電董事長董定宇。聯合報系資料照

台股在美國總統川普關稅等政策陰霾中，近期走勢震盪，市場焦點轉向至業績成長股上，其中，台光電（2383）、台燿（6274）等PCB族群7月營收創歷史新高，成為注目焦點；權證券商指出，可利用認購權證，參與相關個股走勢。

台光電第2季因黃石廠新產能開出、記憶體產品需求強勁等有利因素中，營收季增3.8%，並創下歷史新高，毛利率30.3%也優於市場預期，主要在於整體毛利受匯兌的影響低於預估。另外在高階產品占比持續提高帶動下，稅後純益34.7億元，季增0.3%，創下新高，每股純益（EPS）10.02元。

基礎建設營收將受惠於8月馬來西亞廠新產能開出，以及ASIC、GPU、800G交換器客戶出貨動能較預期強勁，加上手持裝置營收在美系手機拉貨以及記憶體產品需求強勁，市場看好第3季整體營收可望優於第2季。

同時，受惠於ASIC與800G交換器需求強勁，帶動高毛利的M6以上產品進一步提升，以及新台幣升值趨緩下，毛利率、稅後淨利也可望較第2季成長。

台燿為少數能穩定供應高階M7、M8材料的供應商，市場預計ASIC今年CCL市場規模達百億元，將於今年下半年開始貢獻實質出貨動能，此外次世代CCL驗證將於下半年進一步明朗，可望延續此次切入新供應鏈的優勢。

另外，今年將正式開啟800G交換器建置潮，AI伺服器的應用也使高階交換器的需求快速成長，800G的滲透率將超越400G，並升級至M8等級CCL材料，將顯著推升高頻高速材料需求，M8在層數設計上高達40層以上，且平均售價高出M7至少30%，有利未來營運表現。

看好台光電、台燿後市的投資人，可買進價內外5%以內、有效天期四個月以的權證靈活操作。

