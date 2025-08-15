全民權證／神達 押價內外15%

神達（3706）第2季營收為266.2億元，季增12.5%，年增103.1%，毛利率10.72%。法人看好，隨產能逐漸開出，及AI伺服器出貨放量且滲透率提升，今年營收可望成長近一倍。

法人指出，神達受惠於超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶的強力需求，車用電子及邊緣運算產品出貨也大幅成長，公司積極拓展二線CSP市場，帶動第2季營業利益續創歷史新高，稅後純益為歷史單季第三高紀錄。

神達針對AI伺服器擴充的竹南廠預計第3季投產，越南廠預計第4季營運，未來產能逐漸開出，AI伺服器出貨放量且滲透率提升，將推動2025年營收成長。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日150天以上權證參與。（統一證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）