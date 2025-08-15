全民權證／奇鋐 二檔活力旺

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒整理

奇鋐（3017）第2季受惠AI伺服器專案的冷板模組出貨量大幅成長，業績亮眼，推升股價上揚，正式加入千金股行列。法人看好，GB系列與ASIC機櫃出貨持續成長，奇鋐營運動能強勁。

法人表示，隨GB200供應狀況逐步穩定，奇鋐在相關產品的出貨節奏也愈加順暢。GB300部分，ODM廠已於7月開始拉貨散熱零組件。此外大型雲端服務供應商（CSP）的ASIC機櫃出貨持續成長，除了標準機櫃外，奇鋐也積極開發消音機櫃等客製化產品。由於ASIC水冷散熱需求日殷，美系CSP將推出下一代產品，將進一步推升奇鋐獲利成長。

權證發行商表示，看好奇鋐的投資人可挑選價外20%至價內10%，有效天期超過120天的的權證介入。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

