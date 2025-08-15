全民權證／緯穎 鎖定逾120天

緯穎（6669）受惠Meta、MSFT等大客戶通用型伺服器需求強勁，加上AWSTrainium 2及GB200放量推升營收逐步走揚，外資、內資持續看好營運後市。

展望下半年營運，市場推估通用型伺服器出貨較上半年略為衰退，主因為終端CSP客戶提前拉貨及高基期所致，但仍預期全年通用型伺服器出貨量將維持年增表現；推估AWSTranium2第3季出貨量將進一步提升；GB200部分，下半年每月出貨櫃數約為200櫃，2026年將提升至每月500櫃水準中，市場上調全年營收至7,780.6億元，年增115.8%，每股純益（EPS）上調至204.3元。

權證發行商建議，看好緯穎後市的投資人，建議利用價內外10%以內、有效天期120天以上商品介入。（中國信託證券提供）

