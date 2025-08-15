美俄會談倒計時 台指期夜盤、半導體期貨先下跌

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
股市示意圖。記者曾原信／攝影

台指期夜盤15日開盤時，在美俄會談倒數計時，美股電子盤漲停不一的走勢中，以24,320點、上漲26點開出後，一路震盪走高，最高來到24,340點，但隨後盤勢急轉直下，一路下殺至24,240點才告止跌；在晚間9點30分左右，指數在24,250點、下跌約50點附近遊走，半導體期貨則大跌約0.8%。

美國總統川普和俄羅斯總統普丁預計在阿拉斯加州當地時間15日上午11時30分（台灣時間16日凌晨3時30分）舉行峰會，商議解決歷時三年半的烏克蘭戰爭，川普稱，有「25%」可能性以失敗告終中，美股道瓊電子盤一度大漲約300點，那斯達克電子盤卻翻黑下跌，而台股跟進跌勢下，也快速拉回。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點30分時，多在1,175元，下跌5元附近遊走，電子期下跌近0.2%，半導體期則一路探底、下跌0.8%，中型100期貨指數則下跌0.15%。

台股15日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲96點，收24,334點，其中外資現貨買超53.7億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少172口至34,207口；投信賣超30.8億元，自營商買超25.7億元，三大法合計買超48.6億元。

市場專家建議，就技術面來說，15日台股呈高檔震盪走勢，所幸短線回檔都能力守5日線，配合成交量能持續維持在月均量以上，KD指標也維持高檔鈍化狀態，技術面呈現短線震盪偏多格局，因此後市仍有高點可期，上檔有望突破去年7月所創下的歷史高點24,416點。

