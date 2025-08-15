8月電子期漲　金融期跌

快訊

中央社／ 台北15日電

台北股市今天上漲96.38點，收24334.48點。8月電子期收1385.5點，上漲4點，逆價差2.67點；8月金融期收2195點，下跌8.2點，正價差5.65點。

8月電子期以1385.5點作收，上漲4點，成交560口。9月電子期以1385.15點作收，上漲7.35點，成交30口。

電子現貨以1388.17點作收，上漲7.23點；8月電子期貨與現貨相較，逆價差2.67點。

8月金融期以2195點作收，下跌8.2點，成交271口。9月金融期以2194.6點作收，下跌8.6點，成交21口。

金融現貨以2189.35點作收，下跌13.06點；8月金融期貨與現貨相較，正價差5.65點。實際收盤價以期交所公告為準。

