台指期終場小漲60點 台積電期守平盤1,180元

台指期15日以24,282點開出，終場收在24,312點，上漲60點，漲幅0.25%。另外，台積電期收平盤1,180元，電子期小漲0.29%，中型100期貨小跌0.01%。

美國勞工統計局（BLS）14日公布數據，7月PPI月增 0.9%，為2022年6月以來最大漲幅，高於市場預期的0.2%及 6月的零成長，年增率達 3.3%，創下今年1月以來最大漲幅。這份PPI數據如同一桶冷水澆熄了市場對2碼降息的期待，市場對聯準會9月降息的押注由前一日的97%降至90%。

另外，台股投資人近期高度關注兩大國際與政策動向：其一是俄烏戰爭傳出有望停火，市場預期將帶動原物料及運輸需求回溫；其二是國內能源政策可能出現轉向，核電重啟議題再度浮上檯面。

永豐期貨表示，資金從近期強勢AI與大型權值股中獲利了結，轉向先前未漲的低基期族群，包含部分傳產與金融股，資金輪動跡象明顯，市場情緒降溫但並未轉為悲觀，反而顯示投資人期待指數拉回即將帶來的新進場機會，整體結構未遭破壞，短線修正反而有利於籌碼沉澱與技術指標修正，這樣的節奏更貼近健康多頭的典型模式。