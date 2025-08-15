快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台指期15日以24,282點開出，終場收在24,312點，上漲60點，漲幅0.25%。另外，台積電期收平盤1,180元，電子期小漲0.29%，中型100期貨小跌0.01%。

美國勞工統計局（BLS）14日公布數據，7月PPI月增 0.9%，為2022年6月以來最大漲幅，高於市場預期的0.2%及 6月的零成長，年增率達 3.3%，創下今年1月以來最大漲幅。這份PPI數據如同一桶冷水澆熄了市場對2碼降息的期待，市場對聯準會9月降息的押注由前一日的97%降至90%。

另外，台股投資人近期高度關注兩大國際與政策動向：其一是俄烏戰爭傳出有望停火，市場預期將帶動原物料及運輸需求回溫；其二是國內能源政策可能出現轉向，核電重啟議題再度浮上檯面。

永豐期貨表示，資金從近期強勢AI與大型權值股中獲利了結，轉向先前未漲的低基期族群，包含部分傳產與金融股，資金輪動跡象明顯，市場情緒降溫但並未轉為悲觀，反而顯示投資人期待指數拉回即將帶來的新進場機會，整體結構未遭破壞，短線修正反而有利於籌碼沉澱與技術指標修正，這樣的節奏更貼近健康多頭的典型模式。

降息

相關新聞

8月電子期漲　金融期跌

台北股市今天上漲96.38點，收24334.48點。8月電子期收1385.5點，上漲4點，逆價差2.67點；8月金融期收...

台指期終場小漲60點 台積電期守平盤1,180元

台指期15日以24,282點開出，終場收在24,312點，上漲60點，漲幅0.25%。另外，台積電期收平盤1,180元，...

台指期早盤一度漲逾百點 台積電期小漲5元

台指期15日開高，以24,282點、上漲30點開出，隨後一度拉升至24,355點，上漲逾百點，可惜旋即拉回，盤中8點55...

期貨商論壇／漢唐期 震盪盤堅

漢唐（2404）以全面性整合服務方式，提供高科技產業建廠系統集成。期貨商看好，漢唐2025年、2026年獲利可望續創歷史...

期貨商論壇／創意期 後市可期

創意（3443）為台灣ASIC設計服務領導廠商，提供實體設計、先進封裝技術與量產服務，並投片於台積電生產，競爭對手包括世...

波若威、華星光 四檔亮

隨AI晶片算力大幅提升，對資料傳輸速度要求大增，使得CPO（共同封裝光元件）躍居產業發展主流。昨（14）日台股雖拉回修正...

