台指期早盤一度漲逾百點 台積電期小漲5元

台指期15日開高，以24,282點、上漲30點開出，隨後一度拉升至24,355點，上漲逾百點，可惜旋即拉回，盤中8點55分時於24,288點附近震盪。台積電期則以1180元，平盤開出，盤中最高達1185元，上漲5元。

美國股市三大指數14日漲跌互見。道瓊工業指數下跌11.01點或0.02%，收在44,911.26點；標普500指數上漲1.96點或0.03%，收在6,468.54點；那斯達克指數下跌2.47點，或0.01%，收在21,710.67點。

美國勞工統計局(BLS)周四公布數據，7月PPI月增 0.9%，為2022 年 6 月以來最大漲幅，高於市場預期的 0.2% 及 6 月的零成長；年增率達 3.3%，創下今年 1 月以來最大漲幅。這份 PPI 數據如同一桶冷水澆熄了市場對2碼降息的期待，市場對聯準會9月降息的押注由前一日的97%降至90%。

另外，台股投資人近期高度關注兩大國際與政策動向：其一是俄烏戰爭傳出有望停火，市場預期將帶動原物料及運輸需求回溫；其二是國內能源政策可能出現轉向，核電重啟議題再度浮上檯面。