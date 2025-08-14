台指期夜盤醞釀歷史新高？盤中多空交錯、高低點落差達109點

台指期夜盤14日以24,247點開低，盤初多空交錯，指數一度小幅震盪後，在多方買盤推升，盤中最高攀至24,304點，隨後因獲利了結賣壓出現，指數快速回測至最低24,195點，形成高低點落差達109點。

截至晚間9點25分，從技術面觀察，盤中日K線暫時為黑，並暫時回測5日均線，但仍站穩10日均線之上，短中期均線呈現多頭排列，顯示多方格局延續。另外，搭配KD指標高檔鈍化，短線動能仍具延伸力。趨勢指標MACD方面，DIF與MACD線雖略有收斂，但紅色柱體依舊維持正值，多頭能量尚未消退。

永豐期貨表示，資金從近期強勢AI與大型權值股中獲利了結，轉向先前未漲的低基期族群，包含部分傳產與金融股，資金輪動跡象明顯，市場情緒降溫但並未轉為悲觀，反而顯示投資人期待指數拉回即將帶來的新進場機會，整體結構未遭破壞，短線修正反而有利於籌碼沉澱與技術指標修正，這樣的節奏更貼近健康多頭的典型模式。

法人表示，美國PPI數據牽動Fed年內降息預期，今日震盪不改多頭節奏，輪動與壓回正是為下周創高鋪路，台股仍處於高檔整理中繼，觀察今晚美股變化將是明日多空開盤的重要指標。