全民權證／英業達 兩檔火熱
英業達（2356）第2季獲利呈現季增與年增，優於市場預期，法人預估，第3季AI伺服器出貨量仍將維持季增，全年AI伺服器占整體伺服器營收比重約三成到四成。
根據統計，英業達上半年每股純益（EPS）1.09元，年增34%。法人表示，預估英業達第3季伺服器出貨量維持季增，英業達AI伺服器產品主要聚焦HGX機種，雖然市場需求暢旺，B200／B300 UBB供給受限仍為不確定變數，因此預估今年AI伺服器占整體伺服器營收比重約30~40%，出貨占比則為20-30%。輝達（NVIDIA）恢復出貨H20至中國也對英業達有利。
權證發行商表示，看好英業達的投資人可挑選價內外15%以內，60天期以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。
（群益金鼎證券提供）
