全民權證／創意 瞄準逾120天

經濟日報／ 記者徐牧民整理
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

創意（3443）上半年主要營收來源為加密貨幣業務，而雲端服務供應商（CSP）貢獻營收約25％，不過公司指出，CSP客戶的量能大約第4季會開始出現，明年上半可進一步放大。

法人正向看待創意2025年客戶加密貨幣需求，並預估全年加密貨幣營收占比將逾25%，專案需求仍大多取決於加密貨幣市場報價、得以自晶圓代工合作夥伴取得的產能與客戶資金充裕程度。

此外，創意整體營收成長仍為雙位數，但在NRE方面，原來是個位數成長，下修到個位數下滑，主因客戶洽談併購使案件遞延，部分NRE將遞延至明年。在量產部分維持成長幅度雙位數的預估不變。

權證發行商建議，可買進價內外20%以內、距到期日120天以上的認購權證入手。

（元大證券提供）

營收 加密貨幣

延伸閱讀

AWS Trainium 3年底問世 供應鏈完整解析

高階玻纖布供貨緊俏 美系CSP機電工程需求旺！傳產股接棒「賣鏟子」 7檔AI黑馬

大型美股ETF 投信建議：定期定額買

挪威主權基金重押台股光通訊 黃袍加身 將掀升評潮

相關新聞

波若威、華星光 四檔亮

隨AI晶片算力大幅提升，對資料傳輸速度要求大增，使得CPO（共同封裝光元件）躍居產業發展主流。昨（14）日台股雖拉回修正...

期貨商論壇／漢唐期 震盪盤堅

漢唐（2404）以全面性整合服務方式，提供高科技產業建廠系統集成。期貨商看好，漢唐2025年、2026年獲利可望續創歷史...

期貨商論壇／創意期 後市可期

創意（3443）為台灣ASIC設計服務領導廠商，提供實體設計、先進封裝技術與量產服務，並投片於台積電生產，競爭對手包括世...

穎崴、旺矽 押逾四個月

受惠AI暢旺，盤面上半導體測試族群強勢，為市場關注焦點，其中穎崴（6515）、旺矽（6223）股價表現亮眼，發行券商建議...

全民權證／博智 挑價內外10%

博智（8155）昨（14）日股價開高走高亮燈漲停，漲停價154元攀本波反彈高峰，連動相關認購權證強勢井噴。由於該公司第3...

全民權證／創意 瞄準逾120天

創意（3443）上半年主要營收來源為加密貨幣業務，而雲端服務供應商（CSP）貢獻營收約25％，不過公司指出，CSP客戶的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。