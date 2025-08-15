全民權證／創意 瞄準逾120天
創意（3443）上半年主要營收來源為加密貨幣業務，而雲端服務供應商（CSP）貢獻營收約25％，不過公司指出，CSP客戶的量能大約第4季會開始出現，明年上半可進一步放大。
法人正向看待創意2025年客戶加密貨幣需求，並預估全年加密貨幣營收占比將逾25%，專案需求仍大多取決於加密貨幣市場報價、得以自晶圓代工合作夥伴取得的產能與客戶資金充裕程度。
此外，創意整體營收成長仍為雙位數，但在NRE方面，原來是個位數成長，下修到個位數下滑，主因客戶洽談併購使案件遞延，部分NRE將遞延至明年。在量產部分維持成長幅度雙位數的預估不變。
權證發行商建議，可買進價內外20%以內、距到期日120天以上的認購權證入手。
（元大證券提供）
