全民權證／博智 挑價內外10%
博智（8155）昨（14）日股價開高走高亮燈漲停，漲停價154元攀本波反彈高峰，連動相關認購權證強勢井噴。由於該公司第3季訂單已滿，配合市場AI與PCB雙重題材發酵，激勵多頭大舉搶進。
博智為伺服器PCB板廠，主要股東為仁寶集團，第2季營運雖受匯損影響未如預期，但谷底已過，隨AI伺服器需求持續擴大，法人預估來自SMCI與AWS的訂單需求，將成為推升今年營運成長的關鍵動能，特別是20層以上的伺服器PCB均已滿載。
由於該公司完整的平台材料方案與電性整合能力，法人估市占率將大幅提升，營運漸入佳境。權證發行商建議，看好博智後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、距離到期日超過100天的相關權證進行布局。
（凱基證券提供）
