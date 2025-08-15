期貨商論壇／創意期 後市可期

經濟日報／ 記者崔馨方整理
創意董事長曾繁城。聯合報系資料照
創意董事長曾繁城。聯合報系資料照

創意（3443）為台灣ASIC設計服務領導廠商，提供實體設計、先進封裝技術與量產服務，並投片於台積電生產，競爭對手包括世芯-KY與智原。期貨商表示，進入第3季後，隨基本面利多逐漸發酵，股價有望落底轉強向上，後市可期，可留意創意期。創意加密貨幣專案量產受BIS管制拖累，第2季營收61億元，季減13.1%，低於財測季增個位數。第2季毛利率與營益率皆優於預期，每股盈餘5.84元；上半年累計每股盈餘13.01元，年增11%。

BIS管制影響約一個季度，創意第3季將恢復量產。第3季營收有望隨著加密貨幣專案重新量產而走揚，但毛利率與營益率微幅下滑。受惠於加密貨幣專案量產，預估下半營收將逐季走揚。（台新期貨提供）

期貨交易 加密貨幣

延伸閱讀

槓上台積電？傳三星將在日本設先進封裝研發中心 投資250億日圓

三重建案「莘聖沐光居」致左右鄰舍傾斜倒塌 檢起訴專案管理3公司5高層

AWS Trainium 3年底問世 供應鏈完整解析

帶著毛孩去旅行！這3家飯店迎萌寵 專屬備品、俱樂部齊登場

相關新聞

波若威、華星光 四檔亮

隨AI晶片算力大幅提升，對資料傳輸速度要求大增，使得CPO（共同封裝光元件）躍居產業發展主流。昨（14）日台股雖拉回修正...

期貨商論壇／漢唐期 震盪盤堅

漢唐（2404）以全面性整合服務方式，提供高科技產業建廠系統集成。期貨商看好，漢唐2025年、2026年獲利可望續創歷史...

期貨商論壇／創意期 後市可期

創意（3443）為台灣ASIC設計服務領導廠商，提供實體設計、先進封裝技術與量產服務，並投片於台積電生產，競爭對手包括世...

穎崴、旺矽 押逾四個月

受惠AI暢旺，盤面上半導體測試族群強勢，為市場關注焦點，其中穎崴（6515）、旺矽（6223）股價表現亮眼，發行券商建議...

全民權證／博智 挑價內外10%

博智（8155）昨（14）日股價開高走高亮燈漲停，漲停價154元攀本波反彈高峰，連動相關認購權證強勢井噴。由於該公司第3...

全民權證／創意 瞄準逾120天

創意（3443）上半年主要營收來源為加密貨幣業務，而雲端服務供應商（CSP）貢獻營收約25％，不過公司指出，CSP客戶的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。