期貨商論壇／創意期 後市可期
創意（3443）為台灣ASIC設計服務領導廠商，提供實體設計、先進封裝技術與量產服務，並投片於台積電生產，競爭對手包括世芯-KY與智原。期貨商表示，進入第3季後，隨基本面利多逐漸發酵，股價有望落底轉強向上，後市可期，可留意創意期。創意加密貨幣專案量產受BIS管制拖累，第2季營收61億元，季減13.1%，低於財測季增個位數。第2季毛利率與營益率皆優於預期，每股盈餘5.84元；上半年累計每股盈餘13.01元，年增11%。
BIS管制影響約一個季度，創意第3季將恢復量產。第3季營收有望隨著加密貨幣專案重新量產而走揚，但毛利率與營益率微幅下滑。受惠於加密貨幣專案量產，預估下半營收將逐季走揚。（台新期貨提供）
