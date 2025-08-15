期貨商論壇／漢唐期 震盪盤堅
漢唐（2404）以全面性整合服務方式，提供高科技產業建廠系統集成。期貨商看好，漢唐2025年、2026年獲利可望續創歷史新高，後續有機會持續震盪盤堅，可透過漢唐期操作。
漢唐第2季受惠台積電台灣新竹寶山Fab20 P1廠、高雄楠梓Fab22 P1廠無塵室、機電工程認列高峰，第2季營收為147.85億元，季增28.4%、年增30%。7月合併營收60.73億元，月增4.8%、年增52%，創近20個月高，主要受惠台積電及記憶體廠客戶的擴產計畫。展望2025年，漢唐受惠台積電高雄Fab22 P1、P2廠，新竹寶山Fab20 P1、P2廠無塵室、機電完工認列，規模約320億元AZ P2無塵室亦將於年底完工，使營收有望提升。（國票期貨提供）
