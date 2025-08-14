美財長喊話降息二碼、台積也加碼這類債券 8月15日前上車可參與除息

月配息金融債的國泰10Y+金融債（00933B），實際配息金額出爐，本月確定配息0.072元，14日收盤價15.59元，單次配息率0.46%、年化配息率5.54%，除息日為8月18日，最後申購日為8月15日。國泰投信表示，金融債因為其受到政府高度監管，違約率低、風險也相對低，成為法人及散戶市場的債券熱門選擇。

觀察近期債市表現，由於美國勞動力市場趨於疲軟，不僅反映企業擴張意願下降，也可能導致整體經濟活動逐步降溫，美國財政部長貝森特發言表示，聯準會很有可能在9月降息2碼，激勵債市表現。

另一方面，晶圓代工龍頭台積電（2330）日前公告，旗下全資子公司TSMC Global Ltd.在7月31日至8月11日期間，透過國際資本市場購入三檔固定收益公司債，法人觀察，這三檔公司債的發行人分別為美國銀行、摩根士丹利和高盛集團，全都是金融債，本次台積電的債券總投資金額高達1.3億美元，折合新台幣逾44億元，台積電近年持續加碼金融債，也顯見金融債對大型法人極具吸引力，而一般大眾可以透過金融債ETF，就可以輕鬆跟上護國神山的投資腳步。