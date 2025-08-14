快訊

台積電、三星都是客戶…日本供應商廠房失火 引半導體斷鏈憂慮

93歲嬤被連打帶殺慘死…男子才回雲林8個月 鄰居、親友「人見人怕」

我央行藏大寶貝！全球央行最大金磚 驚人市值曝光

美財長喊話降息二碼、台積也加碼這類債券 8月15日前上車可參與除息

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

月配息金融債的國泰10Y+金融債（00933B），實際配息金額出爐，本月確定配息0.072元，14日收盤價15.59元，單次配息率0.46%、年化配息率5.54%，除息日為8月18日，最後申購日為8月15日。國泰投信表示，金融債因為其受到政府高度監管，違約率低、風險也相對低，成為法人及散戶市場的債券熱門選擇。

觀察近期債市表現，由於美國勞動力市場趨於疲軟，不僅反映企業擴張意願下降，也可能導致整體經濟活動逐步降溫，美國財政部長貝森特發言表示，聯準會很有可能在9月降息2碼，激勵債市表現。

另一方面，晶圓代工龍頭台積電（2330）日前公告，旗下全資子公司TSMC Global Ltd.在7月31日至8月11日期間，透過國際資本市場購入三檔固定收益公司債，法人觀察，這三檔公司債的發行人分別為美國銀行、摩根士丹利和高盛集團，全都是金融債，本次台積電的債券總投資金額高達1.3億美元，折合新台幣逾44億元，台積電近年持續加碼金融債，也顯見金融債對大型法人極具吸引力，而一般大眾可以透過金融債ETF，就可以輕鬆跟上護國神山的投資腳步。

台積電 月配息

延伸閱讀

儒鴻法說將釋利多？股價飆逾6%創除息後新高、紡織類股指數勁揚

大立光除息亮眼 開盤40秒就衝達2425元完成填息

川普鴿飛舞 美元指數跌破98、新台幣升值測29.9關卡

台指期早盤小跌震盪 台積電期平盤開出

相關新聞

台指期拉回整理 終場收24,250點、下跌近百點

台指期14日拉回整理，終場收在24,250點，下跌93點，跌幅0.38%。另外，台積電期收1,175元，下跌25元，電子...

台指期早盤小跌震盪 台積電期平盤開出

台指期14日早盤震盪，以24,337點、下跌6點開出，盤中8點55分時於24,312點附近震盪，小跌逾30點。台積電期則...

台指期 外資偏多操作

台股昨（13）日開高收高，終場大漲211點、收在24,370點；台指期則上漲205點、至24,347點，逆價差為23.0...

期貨商論壇／緯穎期 伺機布局

緯穎（6669）受惠通用伺服器與AI伺服器需求強勁，硬體產品銷貨收入成長幅度顯著超越產品設計開發收入增幅，第2季稅後淨利...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

美國7月消費者物價指數（CPI）年增率為2.7%，低於市場預期的2.8%，顯示對等關稅並未造成通膨大幅升高，在沒有明顯疑...

保瑞、貿聯 押逾四個月

台股在川普關稅威脅中，市場焦點轉向不受威脅的保瑞（6472）、貿聯-KY（3665）等美國製造股上；權證券商建議，可利用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。