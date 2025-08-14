景順：美債殖利率處低點 短期或續低檔徘徊

美國7月的通膨數據符合預期，整體消費者物價指數（CPI）年增率為2.7%，核心CPI（食品和能源除外）年增率為3.1%。景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，目前沒有有力的理由在美債殖利率曲線的長期端持有過多部位；美債殖利率目前處於低點，並且可能會繼續維持在低點。

趙耀庭表示，降息預期原本應推動長期美國公債殖利率下降，但實際情況並非如此。相反，自7月CPI數據公布以來，美國公債殖利率曲線反而更加陡峭。 這種「扭曲走峭」，即是短期殖利率下降、長期殖利率上升，很大程度是由於美國總統川普在社交媒體的言論及對美國聯準會主席鮑爾職位構成的影響。

2025年7月媒體首次報導川普建議解雇鮑爾時，已經見過類似的「扭曲走峭」情況。鮑爾仍可能完成其餘任期，直至2026年5月任期結束。然而，近期市場針對川普對聯準會主席的批評不斷升溫，如果鮑爾真被解雇，市場風險將會上升。川普突然解僱美國勞工統計局（BLS）局長麥肯塔弗（Erika McEntarfer）並任命改由E.J. Antoni領導後，讓市場質疑聯準會過去長期的獨立性是否將被削弱，進一步擾亂市場。

美國勞工統計局透過發布就業和通膨等關鍵數據，對貨幣政策產生重要影響。甚至是對美國勞工統計局的數據公布受到政治干預的擔憂，也可能削弱市場對美國長天期公債的信心。即使今年稍後聯準會恢復降息，美國長天期公債殖利率仍可能上升，尤其是在降息幅度低於貨幣市場目前定價的約5碼（125個基本點）的情況下。去年就曾經出現過類似情況，聯準會僅降息４ 碼（100個基本點），低於市場預期的接近8碼（200個基本點）降幅，推動美國10年期公債殖利率由去年9月的約3.7%升至去年年底的約4.6%。

趙耀庭表示，這次不算過熱的CPI數據，緩解投資人對川普關稅政策將推升通膨的憂慮。核心商品價格較6月僅上升0.2%，與前月的升幅一致。雖然鮑爾在7月聯邦公開市場委員會（FOMC）表示，採取觀望態度是合理的，但這次溫和的通膨數據，加6月疲弱的就業數據，為放寬貨幣政策提供支持的理由。

市場將密切關注鮑爾下周在傑克森霍爾（Jackson Hole）研討會上的演說，歷來被視為聯準會未來幾個月政策方向的指標。目前維持基本預期，聯準會將在今年底前，實施每次一碼（25個基本點）共兩次的降息。