台指期拉回整理 終場收24,250點、下跌近百點

台指期14日拉回整理，終場收在24,250點，下跌93點，跌幅0.38%。另外，台積電期收1,175元，下跌25元，電子期下跌1.0%，中型100期貨上漲0.58%。

台指期淨部位方面，三大法人13日淨空單減少611口至1,068口，其中外資淨空單減少1,732口至33,570口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加1,986口至2,252口。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，美國可能進入一系列降息周期，並從9月降息2碼開始，市場對聯準會（Fed）下月啟動降息的預期持續升溫，美國四大指數全面上漲，標普500與那斯達克持續創新高。

法人表示，台積電（2330）七月營收佳、貝森特喊話聯準會9月應該降息2碼、PCB族群表現持續亮眼、美國標普及那指續創高、台股成交量放大且技術面維持強勢，眾利多因素有望帶動台股挑戰歷史新高。唯市場傳輝達（NVIDIA）Rubin晶片可能延後上市、白宮發言人表示不只輝達及超微（AMD），抽成模式擬擴及其他公司，可能稍影響投資人情緒。