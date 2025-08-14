台指期早盤小跌震盪 台積電期平盤開出

台指期14日早盤震盪，以24,337點、下跌6點開出，盤中8點55分時於24,312點附近震盪，小跌逾30點。台積電期則以1,200元，平盤開出。

美股13日勁揚，道瓊工業指數上漲 463.66 點，漲幅 1%，至 44,922.27 點，標普500指數上漲 20.82 點，漲幅 0.3%，收在 6,466.58 點，那斯達克綜合指數上漲31.24點，漲幅0.1%，至21,713.14點。

法人指出，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 表示，美國可能進入一系列降息周期，並從9月降息2碼開始，市場對聯準會 (Fed) 下月啟動降息的預期持續升溫，美國四大指數全面上漲，標普500與那斯達克持續創新高。

另外，台積電昨天收盤創1,200元歷史新天價，漲20元，漲幅1.69%，市值增加新台幣5,186億元，超過31兆元，對台股指數貢獻達160點。法人正向看待台積電擴充先進晶圓製造產能，台積電董事會12日也核准206億美元資本預算，用於先進製程、先進封裝、成熟製程或特殊製程產能。