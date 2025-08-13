美財長喊話9月降息2碼 台指期夜盤突破24416點

近期台股在AI族群領軍下，指數創今年新高，接下來類股輪動誰領風騷？台灣機器人與智慧自動化展、台北國際模具暨智慧成型設備展皆訂於8月20至23日，自動化工廠、工業製造用機器人、AI物理推論機器人等類股將成為市場焦點，相關權證可伺機布局。

2025-08-13 00:16