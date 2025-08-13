快訊

本島脫離暴風圈！中颱楊柳閃襲釀28萬戶停電 全台8千人緊急撤離

降落桃園機場狂冒火花！UPS貨機「發動機擦地」 運安會介入調查了

聽新聞
0:00 / 0:00

美財長喊話9月降息2碼 台指期夜盤突破24416點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤13日開盤時，在美財長喊話9月降息2碼，美股電子盤全面反彈中，以24,349點、上漲6點開出後，一路震盪走高，最高來到24,423點、率先突破現貨歷史新高24,416點；在晚間9點30分左右，指數在24,418點、上漲約75點附近遊走。示意圖／聯合報系資料照片
台指期夜盤13日開盤時，在美財長喊話9月降息2碼，美股電子盤全面反彈中，以24,349點、上漲6點開出後，一路震盪走高，最高來到24,423點、率先突破現貨歷史新高24,416點；在晚間9點30分左右，指數在24,418點、上漲約75點附近遊走。示意圖／聯合報系資料照片

台指期夜盤13日開盤時，在美財長喊話9月降息2碼，美股電子盤全面反彈中，以24,349點、上漲6點開出後，一路震盪走高，最高來到24,423點、率先突破現貨歷史新高24,416點；在晚間9點30分左右，指數在24,418點、上漲約75點附近遊走。

美國財政部長貝森特表示，聯準會利率應該比現在低150~175個基本點，應該更早降息，其中，降息周期可能從9月的降息50個基本點（2碼）開始下，美元指數跌破98大關，美債殖利率持續走跌，比特幣、乙太幣等加密貨幣同步反彈，超微（AMD）、ASML、蘋果、META、博通等科技巨頭盤前股價反彈，道瓊電子盤上漲逾150點，那斯達克、標普電子盤也同步上漲，帶動台指期夜盤突破24,416點，距台指期歷史新高24,449點不到30點。

其中，台積電在夜盤交易9點30分時，多在1,205元，上漲5元附近遊走，電子期上漲近0.3%，半導體期上漲0.04%，中型100期貨指數則下跌0.04%。

台股13日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲211點，收24,370點，其中，外資現貨買超70.9億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,732口至33,570口；投信賣超10.8億元，自營商買超28.7億元，三大法合計買超88.8億元。

市場專家建議，就技術面來說，13日台股開高走高、收紅K棒，續創波段新高，短中期均線維持多頭排列，日KD指標維持高檔鈍化，多頭格局或將延續，但成交量能有放大過速疑慮，再加上累積漲幅已大，且台股歷史高點24,416點在即，短線進入震盪機率升高，8月7日擴量長紅棒低點23,717點沒有失守前，多頭格局或將延續。

降息 台股 期貨 美股 美國 台指期 半導體 聯準會 美元指數

延伸閱讀

提告施壓聯準會降息？川普指控鮑爾不當管理裝修工程

澳洲今年三度降息 澳幣下挫

美國7月CPI公布優於預期 台指期夜盤直線拉升

台指期夜盤多頭接力！開高站穩24,000點 差距354點再創新高

相關新聞

美財長喊話9月降息2碼 台指期夜盤突破24416點

台指期夜盤13日開盤時，在美財長喊話9月降息2碼，美股電子盤全面反彈中，以24,349點、上漲6點開出後，一路震盪走高，...

網路期貨詐騙 兩樣態

期交所統計，自4月1日舉辦「期心期力期貨商反詐治理評鑑活動」迄7月31日止，累計期貨商通報網路期貨詐騙案件達229件。7...

期貨商論壇／美股期 靈活操作

美股高檔震盪，降息呼聲不斷，投資人應留意聯準會動向、美國政府關稅動態、去監管等政策，均將持續影響企業獲利表現；但對短線投...

期貨商論壇／黃金期 避險利器

美國黃金期貨8日時，12月合約上漲至每盎司3,509.10美元，盤中一度最高觸及3,534.1美元，刷新歷史紀錄。日前曾...

上銀、大立光 認購靚

近期台股在AI族群領軍下，指數創今年新高，接下來類股輪動誰領風騷？台灣機器人與智慧自動化展、台北國際模具暨智慧成型設備展皆訂於8月20至23日，自動化工廠、工業製造用機器人、AI物理推論機器人等類股將成為市場焦點，相關權證可伺機布局。

所羅門、亞光 四檔亮眼

台灣機器人與智慧自動化展、台北國際模具暨智慧成型設備展20日將登場，預料將成為產業焦點，所羅門（2359）、亞光（301...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。