全民權證／智邦 選價內外10%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

智邦（2345）受惠美系資料中心客戶加速器與交換器產品需求快速成長，自4月營收開始，逐月創高，第2季營收季增41.8%至606.05億元，為歷史新高。

AI加速器與高階網路交換器需求成長，智邦第2季業營運創歷史新高。第3季有AI相關產品持續拉貨與800G網路交換器量產出貨，營運動能強勁。法人表示，第3季仍處資料中心備貨旺季，美系資料中心客戶為加速自家ASIC伺服器布建需求，使AI相關產品需求持續快速成長，通用型伺服器與AI伺服器所搭配的高階400G與800G網路交換器需求隨之增加，智邦營收規模可望持續擴張。

權證發行商建議，看好智邦投資機會可挑選價內外10%以內、有效天期180天以上的商品入手，以小金搏大。（國泰證券提供）

