全民權證／臻鼎 兩檔強強滾

臻鼎-KY（4958）昨（13）日漲9.5%至161元，日K已連六紅，表現強勢。法人表示，載板、車用與AI應用持續高成長，2025年營運動能穩健，因此維持「買進」評等，相關權證可伺機布局。

法人預估，臻鼎-KY今年營收將達2,118億元、年增23%，每股純益（EPS）調整為11.95元。由於高階應用布局完整，預期今年軟板於消費性應用手持將有較高成長，未來於AR、機器人皆有高階需求。臻鼎為各廠摺疊機軟板重要供應商，其中air gap多層軟板毛利率較佳，另電池與螢幕連接板亦將受惠趨勢。此外，車用軟板布局多時，預期仍有雙位數成長。

看好臻鼎-KY後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、剩餘天數150天以上的權證介入。（元富證券提供）