快訊

亞洲盃男籃／未守住21分領先優勢 中華隊末節遭伊朗逆轉無緣4強

全民權證／臻鼎 兩檔強強滾

經濟日報／ 記者崔馨方整理
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

臻鼎-KY（4958）昨（13）日漲9.5%至161元，日K已連六紅，表現強勢。法人表示，載板、車用與AI應用持續高成長，2025年營運動能穩健，因此維持「買進」評等，相關權證可伺機布局

法人預估，臻鼎-KY今年營收將達2,118億元、年增23%，每股純益（EPS）調整為11.95元。由於高階應用布局完整，預期今年軟板於消費性應用手持將有較高成長，未來於AR、機器人皆有高階需求。臻鼎為各廠摺疊機軟板重要供應商，其中air gap多層軟板毛利率較佳，另電池與螢幕連接板亦將受惠趨勢。此外，車用軟板布局多時，預期仍有雙位數成長。

看好臻鼎-KY後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、剩餘天數150天以上的權證介入。（元富證券提供）

臻鼎 軟板 布局

延伸閱讀

世芯財報／第2季 EPS 16.4元為近五季低點 上半年仍賺超過三股本

長榮航2025年上半年 EPS 2.34元 健喬0.87元

製藥三雄第2季營運失色

上銀、大立光 認購靚

相關新聞

保瑞、貿聯 押逾四個月

台股在川普關稅威脅中，市場焦點轉向不受威脅的保瑞（6472）、貿聯-KY（3665）等美國製造股上；權證券商建議，可利用...

台指期 外資偏多操作

台股昨（13）日開高收高，終場大漲211點、收在24,370點；台指期則上漲205點、至24,347點，逆價差為23.0...

期貨商論壇／緯穎期 伺機布局

緯穎（6669）受惠通用伺服器與AI伺服器需求強勁，硬體產品銷貨收入成長幅度顯著超越產品設計開發收入增幅，第2季稅後淨利...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

美國7月消費者物價指數（CPI）年增率為2.7%，低於市場預期的2.8%，顯示對等關稅並未造成通膨大幅升高，在沒有明顯疑...

欣興、南電 四檔閃金光

欣興（3037）、南電（8046）因為產業需求強勁，暫時受到對等關稅等影響較小，近期台股在科技股領頭衝關創高下，權證發行...

全民權證／智邦 選價內外10%

智邦（2345）受惠美系資料中心客戶加速器與交換器產品需求快速成長，自4月營收開始，逐月創高，第2季營收季增41.8%至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。