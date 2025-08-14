全民權證／國巨 瞄準逾200天

快訊

經濟日報／ 記者周克威整理
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

國巨（2327）第2季營收優於預期，成長動能來自AI應用和中國電動車市場，加上部分客戶因為關稅而提前拉貨，毛利率為35.6%，季持平，稅後歸屬母公司純益50億元，季減10%，每股純益（EPS）為9.74元。

第3季進入傳統消費性電子旺季，加上AI趨勢動能不變，國巨營收可望維持低個位數季增，因為BBR維持略高於1、且庫存降至健康水位，使得利基型產品稼動率將從80%升至85%、標準品稼動率維持70%；毛利率及營益率則受惠於利基型產品稼動率提升而上升，市場估單季營收為332億元，季增1%、年增5%，毛利率季增至35.9%，EPS為10.8元。

權證券商建議，看好國巨後市的投資人，建議利用價內外5%以內、有效天期200天以上的商品介入。（兆豐證券提供）

