欣興、南電 四檔閃金光

欣興（3037）、南電（8046）因為產業需求強勁，暫時受到對等關稅等影響較小，近期台股在科技股領頭衝關創高下，權證發行商認為，可用認購權證參與操作。

欣興第3季消費性及NB產品需求平淡，且今年上半年已因應關稅提前拉貨，AI相關產品如HDI、RPCB及ABF需求暢旺，惟受制於Nittobo獨供的Low CTE玻纖布供給吃緊，法人預估第3季ABF出貨量與第2季相當，獲利部分考量匯率穩定及AI HDI板良率優於預期。

Nittobo獨供的Low CTE玻纖布在AI Server用ABFcore layer板厚增加50%，造成產能供給吃緊，連帶排擠BT載板中AP及memory相關供應。長線而言，ABF需求占比45~55%的NB、PC需求平淡下，主要成長動能來自AI Server需求；由於相關高階產品封裝面積動輒達70*70mm2 以上，板層數亦達15~20層，用中階產線生產不符效益，欣興有新廠產能支應可望成為最大贏家。

南電第2季營收95.8億元，季增13.3%，年增18%，主要受惠於ABF載板需求回溫，以及BT在消費性應用端提前拉貨所帶動。毛利率8%，反映產能利用率改善與高階ABF占比提升。然而，受新台幣升值影響，第2季認列業外匯兌損失約5.9億元，導致單季每股淨損0.29元。

ABF載板第3季預估季增5~10%，主因400G／800G網通交換器相關需求穩定成長，訂單能見度持續提升。隨著高階產品組合比重提升，預期毛利率將向上提升。

權證發行商建議，若看好欣興、南電後續表現可買入價內外15%以內、有效天期150天以上的商品靈活操作。