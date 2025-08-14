快訊

亞洲盃男籃／未守住21分領先優勢 中華隊末節遭伊朗逆轉無緣4強

保瑞、貿聯 押逾四個月

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
保瑞董事長盛保熙。聯合報系資料照
保瑞董事長盛保熙。聯合報系資料照

台股在川普關稅威脅中，市場焦點轉向不受威脅的保瑞（6472）、貿聯-KY（3665）等美國製造股上；權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

保瑞為台灣製造量排名的第一大藥廠，目前1.4億美元在手訂單，約八成來自針劑代工需求，因此，預期9月將達滿載，月營收貢獻可由目前約2億元跳增至3億元以上。其中，今年新增四個客戶，新增訂單於今年第4季至明年第1季將陸續放量，有助拉升產能利用率。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

就美國製造議題效益上，各大藥廠因仍在觀察最終關稅落地，預期在供應鏈訂單轉移需求方面，最快發酵將在下半年至明年上半年，整體而言，目前主要廠區接單狀況皆不錯，預估2026年保瑞CDMO事業群營收可望年增逾三成，高速成長趨勢不變。

貿聯-KY目前在亞洲有16個廠、歐洲16個、北美六個廠，其中，北美與東南亞產能緊張，正積極擴展墨西哥、印尼、馬來西亞及新加坡的產能。

在業績方面，受惠亞馬遜的Trainium2需求帶動，Credo營收貢獻已自2024年的3~4%提升至今年第1季的10%。隨Credo打入兩家美國CSP新客戶，加上AEC規格於下半年將自400G升級至800G，預估全年營收貢獻達12%，2026年進一步提升至19%。

此外，市場預期VR200將大幅上升至250kW，Rubin Ultra平台進一步提升至600kW，將推升貿聯-KY在電源相關產品的內涵價值顯著提升。

看好美國製造股後續表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期四個月以上的權證入手。

美國 營收

延伸閱讀

宏佳騰2025年第二季營收持續成長！STR系列全球銷售啟動、北美與越南助攻市場佈局

保瑞匯率避險設海外子公司

降低關稅風險…三大代工廠 加碼投資北美

製藥三雄第2季營運失色

相關新聞

保瑞、貿聯 押逾四個月

台股在川普關稅威脅中，市場焦點轉向不受威脅的保瑞（6472）、貿聯-KY（3665）等美國製造股上；權證券商建議，可利用...

台指期 外資偏多操作

台股昨（13）日開高收高，終場大漲211點、收在24,370點；台指期則上漲205點、至24,347點，逆價差為23.0...

期貨商論壇／緯穎期 伺機布局

緯穎（6669）受惠通用伺服器與AI伺服器需求強勁，硬體產品銷貨收入成長幅度顯著超越產品設計開發收入增幅，第2季稅後淨利...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

美國7月消費者物價指數（CPI）年增率為2.7%，低於市場預期的2.8%，顯示對等關稅並未造成通膨大幅升高，在沒有明顯疑...

欣興、南電 四檔閃金光

欣興（3037）、南電（8046）因為產業需求強勁，暫時受到對等關稅等影響較小，近期台股在科技股領頭衝關創高下，權證發行...

全民權證／智邦 選價內外10%

智邦（2345）受惠美系資料中心客戶加速器與交換器產品需求快速成長，自4月營收開始，逐月創高，第2季營收季增41.8%至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。