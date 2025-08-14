保瑞、貿聯 押逾四個月
台股在川普關稅威脅中，市場焦點轉向不受威脅的保瑞（6472）、貿聯-KY（3665）等美國製造股上；權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。
保瑞為台灣製造量排名的第一大藥廠，目前1.4億美元在手訂單，約八成來自針劑代工需求，因此，預期9月將達滿載，月營收貢獻可由目前約2億元跳增至3億元以上。其中，今年新增四個客戶，新增訂單於今年第4季至明年第1季將陸續放量，有助拉升產能利用率。
就美國製造議題效益上，各大藥廠因仍在觀察最終關稅落地，預期在供應鏈訂單轉移需求方面，最快發酵將在下半年至明年上半年，整體而言，目前主要廠區接單狀況皆不錯，預估2026年保瑞CDMO事業群營收可望年增逾三成，高速成長趨勢不變。
貿聯-KY目前在亞洲有16個廠、歐洲16個、北美六個廠，其中，北美與東南亞產能緊張，正積極擴展墨西哥、印尼、馬來西亞及新加坡的產能。
在業績方面，受惠亞馬遜的Trainium2需求帶動，Credo營收貢獻已自2024年的3~4%提升至今年第1季的10%。隨Credo打入兩家美國CSP新客戶，加上AEC規格於下半年將自400G升級至800G，預估全年營收貢獻達12%，2026年進一步提升至19%。
此外，市場預期VR200將大幅上升至250kW，Rubin Ultra平台進一步提升至600kW，將推升貿聯-KY在電源相關產品的內涵價值顯著提升。
看好美國製造股後續表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期四個月以上的權證入手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言