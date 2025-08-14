期貨商論壇／匯率期 避險利器

美國7月消費者物價指數（CPI）年增率為2.7%，低於市場預期的2.8%，顯示對等關稅並未造成通膨大幅升高，在沒有明顯疑慮之下，可能開啟聯準會（Fed）的降息循環。

據FedWatch工具，目前市場預期9月降息1碼的機率升至94%，並預期今年降息3碼、明年降息2碼。另一方面，美國總統川普對Fed主席鮑爾的降息壓力從3月的模糊呼籲，演進至6月具體要降息1個百分點，再至8月兼具人身攻擊與法律威脅，可說是一再升級，這種壓力衝擊市場穩定與Fed獨立性的基礎，雖然Fed仍保持審慎態度，但市場與政策走向容易受到川普動作而起舞。

技術面來看，美元指數從8月初的100拉回至98，已經接連跌破所有均線，且均線紛紛轉為下彎，顯示上檔壓力逐步加重，因此在站回月線之前，短線美元指數偏空架構不變。而美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）