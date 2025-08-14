快訊

經濟日報／ 記者周克威整理
緯穎。 記者吳康瑋／攝影
緯穎。 記者吳康瑋／攝影

緯穎（6669）受惠通用伺服器與AI伺服器需求強勁，硬體產品銷貨收入成長幅度顯著超越產品設計開發收入增幅，第2季稅後淨利121.2億元，年增158.3%，每股獲利（EPS）65.23元；累計上半年稅後純益219.1億元，年增133%，EPS 117.93元，高於去年同期的53.77元。

另外，緯穎7月營收月減1.4%，年增1.7倍，累計今年前七月營收年增1.6倍，均為同期新高。

關稅衝擊部分，緯穎指出，美國德州設廠是分散風險，與墨西哥廠形成雙子星廠，可彈性運用，因應關稅調配；現階段的狀況是銷美產品自墨西哥出貨，若美國課關稅再機動調整。此外，因AI需求，電是重要資源，不宜在一個城市把電吸完，美、墨廠分散正好。德州廠將在第4季出貨。

展望未來，緯穎持續看好雲端產業與AI伺服器長期需求成長，並持續深化資料中心技術與產品開發。團隊宣布為滿足公司業務成長帶來的辦公與研發空間需求，通過台北市總部大樓興建工程預算40億元，並對美國子公司Wiwynn International Corporation增資5億美元、以充實自有營運資金，優化財務結構。

緯穎上半年獲利較去年同期翻倍，美國德州廠將在第4季出貨，將有助進一步增加緯穎獲利表現，投資人不妨可以留意緯穎期（PVF）做相關操作。（群益期貨提供）

期貨商論壇／緯穎期 伺機布局

