台指期 外資偏多操作

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（13）日開高收高，終場大漲211點、收在24,370點；台指期則上漲205點、至24,347點，逆價差為23.02點。期貨商建議，由於目前台指期延續高過高，低不破低的向上趨勢，短線上預期仍將維持震盪走高走勢。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單減少611口至1,068口，其中外資淨空單減少1,732口至33,570口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加1,986口至2,252口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，股期雙市同步偏多操作；自營商選擇權淨部位，目前以買買權和買賣權布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為7,000餘口，買權賣權OI增量相當；周選擇權方面，買賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守布局，月、周選擇權保守布局，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，目前台股多方量價結構不變，短線在台積電（2330）持續領漲帶動下，拉回仍可樂觀布局。

元富期貨認為，受惠美股上漲，台指期昨日開高走高，在台積電上漲加持下，指數續創今年以來新高，臨近歷史高點，終場以十字紅K棒作收。目前指數延續高過高，低不破低的向上趨勢，在類股輪動下，短線上預期維持震盪走高走勢。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，8月第二周周三結算的大量區買權OI落在24,400點，賣權最大OI落在24,000點，月買權最大OI落在26,000點，月賣權最大OI落在23,000點。全月未平倉量put／call ratio值由1.18下降至1.16，VIX指數下降0.89至18.9。

整體來說，台股連漲五天，短線漲幅累積不小，且歷史高點前套牢與心理壓力區不容小覷，資金隨時可能轉向中小型股或獲利了結。可利用拉回觀察主流權值股與AI供應鏈支撐區，尋找短波段切入機會。

