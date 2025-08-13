8月電子期金融期齊漲
台北股市今天上漲211.66點，收24370.02點。8月電子期收1395.7點，上漲17.05點，正價差0.16點；8月金融期收2175.8點，上漲14.4點，逆價差1.93點。
8月電子期以1395.7點作收，上漲17.05點，成交584口。9月電子期以1384.75點作收，上漲8.45點，成交4口。
電子現貨以1395.54點作收，上漲15.6點；8月電子期貨與現貨相較，正價差0.16點。
8月金融期以2175.8點作收，上漲14.4點，成交237口。
金融現貨以2177.73點作收，上漲7.51點；8月金融期貨與現貨相較，正逆價差1.93點。實際收盤價以期交所公告為準。
