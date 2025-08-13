期貨商論壇／黃金期 避險利器

快訊

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金示意圖。（路透）

美國黃金期貨8日時，12月合約上漲至每盎司3,509.10美元，盤中一度最高觸及3,534.1美元，刷新歷史紀錄。日前曾一度傳出美國將對1公斤金條進口課徵關稅下，刺激價格大漲，不過美總統川普表示，不會對進口黃金徵收關稅，消除疑慮，金價自高檔回落。

中國央行持續增持黃金，根據中國人民銀行公布的數據顯示，7月該行黃金儲備較前月增加6萬盎司或1.87公噸，達到7,396萬盎司或2,300.4公噸，為連續第九個月增持。世界黃金協會8月7日報告表示，7月全球黃金ETF持倉增加22.8公噸至3,638.6公噸，創下2022年8月以來的新高；累計今年前七月總共增加了419.8公噸。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金8日黃金持有量增加6.85公噸至959.64公噸。

由上述三個機構持續增持黃金來看，市場存在著剛性需求，因此黃金價格在中長期仍有波段走勢可以期待。根據FedWatch工具顯示，目前投資人認為9月降息1碼機率為86.5%，低於上周的90.4%。然通膨數據將直接影響聯準會降息決策，而降息將使美元走貶，屆時將利於金價續強。

在美元震盪觀望之際，持有黃金的投資人，不論是現貨或是對標黃金的金融商品，台灣期交所有推出黃金期貨，投資人可參考其金融工具進行部位避險，或是短線操作。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

