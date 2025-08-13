期貨商論壇／美股期 靈活操作

快訊

經濟日報／ 記者周克威整理
美股示意圖。路透
美股高檔震盪，降息呼聲不斷，投資人應留意聯準會動向、美國政府關稅動態、去監管等政策，均將持續影響企業獲利表現；但對短線投資人而言，漲多就是最大的利空，須留意急漲情緒快速升溫後的修正風險，切忌追高，可善用美股期貨靈活操作。

美國將公布生產者物價指數（PPI）、零售銷售數據。經濟學家警告，關稅效應可能在未來數月持續反映於物價中，為通膨前景增添不確定性。通膨數據將成為聯準會（Fed）9月利率決策的關鍵參考。

若通膨過熱，可能阻礙市場對降息的期待。目前市場預期9月降息機率高達87%，但分析師提醒，投資人可能過度樂觀，若物價居高不下且消費動能仍強，聯準會將面臨是否啟動寬鬆周期的兩難。

美國股市近期連創新高，推動力來自散戶而非傳統的「聰明錢」。高盛數據顯示，上周散戶在標普500的資金流占比達12.63%，為2月以來新高，並高於近年平均。巴克萊估計，過去一個月散戶向全球股市投入超過500億美元，且樂觀情緒持續升溫。

摩根士丹利調查，62%散戶看多美股、66%預期本季末股市續漲，創調查以來新高。另外，融資餘額突破1兆美元、零到期日選擇權交易占比逾六成，顯示市場投機性仍高。（凱基期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

散戶 期貨交易

