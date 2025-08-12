美國7月CPI公布優於預期 台指期夜盤直線拉升

台指期夜盤12日開盤時，在美股電子盤靜待消費者價格指數（CPI）數據而呈狹幅震盪走勢中，以24,170點、上漲28點開出後，晚間8點30分後，隨CPI公布優於市場預期的數據中，一度直線拉升至24,274點，再創反彈新高；在晚間9點30分左右，指數在24,227點、上漲約87點附近遊走。

美國勞工統計局公布7月CPI，年增2.7%，預期增長2.8%、前值增長2.7%，優於市場預期，月增0.2%，略低於前值的0.3%，符合市場預期。在數據公布後、市場樂觀看待聯準會9月降息下，美元、美債美股道瓊、那斯達克電子盤全面反彈大漲，漲點均突破百點，標普電子盤上漲0.4%。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點30分時，多在1,185元，上漲5元附近遊走，電子期、半導體期分別上漲0.4%，中型100期貨指數則下跌近0.1%。

台股12日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲22點，收24,158點，其中外資現貨賣超66.3億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少273口至35,302口；投信買超0.5億元，自營商買超4.7億元，三大法合計賣超61億元。

市場專家建議，就技術面來說，12日台股價穩量縮，均線維持多頭排列，雖早盤下跌，但隨即出現低接買盤，由黑翻紅，短線支撐暫看5日線約23,953點，只要持續守穩5日線且成交量能維持月均量以上，都有機會挑戰歷史高點24,416點。