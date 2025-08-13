鈞興看旺 瞄準逾120天

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

鈞興-KY（4571）受惠大客戶持續投資自有電池生態系及著重無線產品，市占率持續提升；機器人齒輪打入四大家族手臂供應商；越南廠房建置早，轉單效益與毛利率提升逐漸浮現，在客戶穩定成長與機器人產業布局下，法人對其展望正向。

鈞興7月合併營收為2.4億元，月增9.17%，年增1.01%；鈞興-KY表示，累計今年前七月合併營收17.68億元，年增0.95%。

輝達執行長黃仁勳表示，AI下一波浪潮將是實體AI，屆時實體設備將配置AI能力，比如機器人；台積電董座魏哲家在7月法說會指出客戶看好機器人市場會是電動車的十倍大。

2025機器人與智慧自動化展8月20日登場，形成題材短線挹注。

鈞興瞄準人形機器人市場，積極開發人形機器人所需的諧波減速機；另應客戶分散生產來源要求，越南二廠第2季發包動工，力拚年底完工，明年投產電動工具及園林工具齒輪。

智能傳動產品方面，積極送樣及推廣機器人用齒輪、諧波減速機，期望今年智能傳動類產品能繳出亮眼的成績，成為未來成長的主要動力之一。機器人齒輪今年可望成長二至三成，而人形機器人、機器狗等相關零組件與諧波減速機，目前有四家配合中的客戶，包括三家陸廠及一家台系大廠，預計第3季送樣測試，若順利的話，第4季就有機會小批量生產。

看好鈞興-KY後市的投資人，可以挑選價內外15%以內、有效天期四個月以上的權證參與行情。

