全民權證／勤誠 選價內外10%
勤誠（8210）HGX今年上半年完成設計、量產轉換，開始從Hopper系列機型轉向出貨Blackwell機型，受惠於上游晶片出貨量增加，帶動伺服器機殼出貨動能。ASIC同步因晶片產出，出貨量逐季增長。
在多產品線共同成長下，帶動勤誠今年第2季整體營收季增31%至54.43億元，營業利益增長至12.44億元，每股純益（EPS）6.87元，營運創歷史新高。第3季出貨GB300 Computray機殼產品提升；GB200機殼也同步受惠企業客戶需求增加，使得勤誠在GB200、GB300產品在第3季出貨量成長可期，上半年切入的機櫃業務及ASIC產品皆呈現季增長。
權證發行商建議，看好勤誠後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期120天以上的商品介入。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
