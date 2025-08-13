全民權證／勤誠 選價內外10%

勤誠（8210）HGX今年上半年完成設計、量產轉換，開始從Hopper系列機型轉向出貨Blackwell機型，受惠於上游晶片出貨量增加，帶動伺服器機殼出貨動能。ASIC同步因晶片產出，出貨量逐季增長。

在多產品線共同成長下，帶動勤誠今年第2季整體營收季增31%至54.43億元，營業利益增長至12.44億元，每股純益（EPS）6.87元，營運創歷史新高。第3季出貨GB300 Computray機殼產品提升；GB200機殼也同步受惠企業客戶需求增加，使得勤誠在GB200、GB300產品在第3季出貨量成長可期，上半年切入的機櫃業務及ASIC產品皆呈現季增長。

