所羅門、亞光 四檔亮眼

台灣機器人與智慧自動化展、台北國際模具暨智慧成型設備展20日將登場，預料將成為產業焦點，所羅門（2359）、亞光（3019）等業者有望藉由展會契機，搶攻智慧工廠與AI機器人商機，營運備受期待。

法人表示，所羅門AI技術應用以製造業為主力，但非製造領域需求正快速成長，尤其AI與擴增實境（AR）結合後，應用延伸性更為強勁。強項在於軟體平台，將與丹麥、中國機器人廠合作推出整合方案，提升產品單價並避免硬體生產壓力，專注於高毛利率的軟體核心。

目前所羅門AI客戶分布遍及全球各大洲，產業類型多元，且單一客戶營收占比皆低於5%，平均回購率維持三至四成，已有不少客戶進入第三、四次回購，顯示AI平台業務已建立穩固長期合作基礎。

另外，法人分析，亞光全年營運將持續成長，對第3季展望亦持樂觀態度，而下半年成長動能主要來自數位相機與運動相機鏡頭，從目前訂單量觀察，仍有顯著增幅空間，營運動能可望延續。

展望2025年，亞光鎖定三大發展契機：第一，與全球企業LGIT合作，拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場；第二，擴大菲律賓廠產能規模，提升生產效能；第三，領先跨足Metalens領域，採用直接奈米壓印（NIL）高折射率全無機材料技術，打造最具競爭力的Metalens製造方案，應用範圍涵蓋手機臉部辨識與AR波導（Wave Guide）技術，為未來成長奠定關鍵基礎。

權證發行商建議，看好所羅門、亞光等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數超過90天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。