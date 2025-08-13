快訊

前第一夫人金建希遭押！南韓前總統夫婦雙雙入監「憲政史上首見」

考生注意了！114學年分發入學今放榜 查詢步驟一次看

所羅門、亞光 四檔亮眼

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
所羅門董事長陳政隆。 聯合報系資料照
所羅門董事長陳政隆。 聯合報系資料照

台灣機器人與智慧自動化展、台北國際模具暨智慧成型設備展20日將登場，預料將成為產業焦點，所羅門（2359）、亞光（3019）等業者有望藉由展會契機，搶攻智慧工廠與AI機器人商機，營運備受期待。

法人表示，所羅門AI技術應用以製造業為主力，但非製造領域需求正快速成長，尤其AI與擴增實境（AR）結合後，應用延伸性更為強勁。強項在於軟體平台，將與丹麥、中國機器人廠合作推出整合方案，提升產品單價並避免硬體生產壓力，專注於高毛利率的軟體核心。

目前所羅門AI客戶分布遍及全球各大洲，產業類型多元，且單一客戶營收占比皆低於5%，平均回購率維持三至四成，已有不少客戶進入第三、四次回購，顯示AI平台業務已建立穩固長期合作基礎。

另外，法人分析，亞光全年營運將持續成長，對第3季展望亦持樂觀態度，而下半年成長動能主要來自數位相機與運動相機鏡頭，從目前訂單量觀察，仍有顯著增幅空間，營運動能可望延續。

展望2025年，亞光鎖定三大發展契機：第一，與全球企業LGIT合作，拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場；第二，擴大菲律賓廠產能規模，提升生產效能；第三，領先跨足Metalens領域，採用直接奈米壓印（NIL）高折射率全無機材料技術，打造最具競爭力的Metalens製造方案，應用範圍涵蓋手機臉部辨識與AR波導（Wave Guide）技術，為未來成長奠定關鍵基礎。

權證發行商建議，看好所羅門、亞光等後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數超過90天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

AI 亞光 手機鏡頭

延伸閱讀

獲利績優生 領漲先鋒

光學股逆勢強 亞光漲停原來是這個大單要進來了

台股逆風開低走高…關稅15％仍有望？郭哲榮：台股目標兩萬四不變

自駕鏡頭進化 亞光大贏家

相關新聞

網路期貨詐騙 兩樣態

期交所統計，自4月1日舉辦「期心期力期貨商反詐治理評鑑活動」迄7月31日止，累計期貨商通報網路期貨詐騙案件達229件。7...

期貨商論壇／美股期 靈活操作

美股高檔震盪，降息呼聲不斷，投資人應留意聯準會動向、美國政府關稅動態、去監管等政策，均將持續影響企業獲利表現；但對短線投...

期貨商論壇／黃金期 避險利器

美國黃金期貨8日時，12月合約上漲至每盎司3,509.10美元，盤中一度最高觸及3,534.1美元，刷新歷史紀錄。日前曾...

上銀、大立光 認購靚

近期台股在AI族群領軍下，指數創今年新高，接下來類股輪動誰領風騷？台灣機器人與智慧自動化展、台北國際模具暨智慧成型設備展皆訂於8月20至23日，自動化工廠、工業製造用機器人、AI物理推論機器人等類股將成為市場焦點，相關權證可伺機布局。

所羅門、亞光 四檔亮眼

台灣機器人與智慧自動化展、台北國際模具暨智慧成型設備展20日將登場，預料將成為產業焦點，所羅門（2359）、亞光（301...

鈞興看旺 瞄準逾120天

鈞興-KY（4571）受惠大客戶持續投資自有電池生態系及著重無線產品，市占率持續提升；機器人齒輪打入四大家族手臂供應商；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。