上銀、大立光 認購靚

今日主題 近期台股在AI族群領軍下，指數創今年新高，接下來類股輪動誰領風騷？台灣機器人與智慧自動化展、台北國際模具暨智慧成型設備展皆訂於8月20至23日，自動化工廠、工業製造用機器人、AI物理推論機器人等類股將成為市場焦點，相關權證可伺機布局。

台股近期已創今年新高點，投資人也居高思危，盤面類股輪動。由於台灣機器人與智慧自動化展、台北國際模具暨智慧成型設備展將在20日揭幕，機器人概念股包括上銀（2049）、大立光（3008）等，成為盤面亮點，相關權證也受到矚目。

上銀因關稅議題，近期客戶對其保持觀望，不過法人認為，隨關稅公布，製造業下半年的生產布局將轉趨明朗，並重啟資本支出腳步，有助提升上銀出貨表現。

此外，包括台灣智慧自動化與機器人協會等六大公協會，已組成「台灣AI機器人產業大聯盟」，有鑑於台灣廠商可提供感測元件等關鍵零組件，並具備機械設備、加工製造、系統整合，以及晶片製造、AI 演算法、智慧系統軟體等能力，此聯盟可望建立自主移動載具、人形等類型的機器人共用平台與國產AI 器人生態系，上銀也將因此受惠。

大立光為蘋果概念股的指標股之一，法人表示，蘋果近期宣布增加對美國投資1,000億美元，使整體投資金額達到6,000億美元，換取半導體 100%關稅的豁免權，即使蘋果將轉嫁成本，由於蘋果用戶對價格敏感度相對較低，因此關稅問題對新機的銷量影響有限。

隨新一代 iPhone 進入初期備貨階段，將有助大立光營收表現，後續將關注新機上市後的市場反應，若反應正面，有望帶動新機接下來的出貨預估上修。中長期而言，正向看待大立光將持續受惠於手機鏡頭的規格升級趨勢，以及機器人視覺鏡頭開案增加，加上明年將有可變光圈專案進入量產，對大立光營收有正面助益。

權證發行商表示，投資人若看好上銀及大立光後續表現，可以挑選價內外15%以內，有效天期三個月以上的權證，以小金搏大利。