台股收漲歷史次高、外資連3賣 台指期淨空單降至3.5萬口

台股今天盤中和收盤均創歷史次高，外資賣超台股新台幣66.29億元，連3賣，外資在台指期淨空單減至3.53萬口。外資今天持續加碼鴻海，連6買，7月以來外資累計敲進鴻海26.83萬張。外資今天持續調節台積電，連3賣。

台股今天走勢震盪，午盤觸今天最高24263.92點，上漲128.42點，創歷史盤中次高，逼近台股在2024年7月11日歷史新高24416.67點，尾盤電金拉回，終場台股上漲22.86點，收24158.36點，也創歷史收盤次高。

三大法人今天合計賣超61.01億元，其中自營商買超4.78億元，投信買超0.5億元，外資及陸資賣超66.29億元。根據統計，外資連續3個交易日賣超台股。

在台指期淨部位，三大法人淨空單減少587口至1679口，其中外資淨空單減少273口至3萬5302口。

觀察外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，外資今天大舉加碼台新金達7.79萬張，位居個股第1，外資也敲進台玻3.35萬張，買超群益台灣精選高息（00919）ETF和南亞科，各約2.45萬張和2.05萬張。外資也敲進兆豐金、大同、友達、國泰永續高股息（00878）ETF等，各超過萬張。

外資今天持續加碼鴻海393張，連6買，8月迄今外資僅1個交易日賣超鴻海，7月以來外資累計敲進鴻海達26.83萬張。

相較之下，外資今天調節鴻準近2.06萬張，減碼南亞、華南金、神達、英業達等，各逾萬張。外資今天持續賣超台積電1462張，連3賣。

啟發投顧副總經理容逸燊接受記者電訪分析，占台股整體成交值超過7成的電子股，扮演推動加權指數上攻的關鍵力量，美對中關稅寬限期再延90天，輝達（NVIDIA）和超微（AMD）銷售中國特定人工智慧（AI）晶片營收15%交給美國政府等市場消息，有助半導體產業及關稅不確定陰霾漸除。

展望台股後市，容逸燊表示，觀察美國聯邦準備理事會（Fed）下半年降息幅度，以及本週重要經濟和通膨數據公布，牽動美股是否繼續創高，此外市場解讀台積電赴美設廠可獲美半導體關稅豁免，半導體關稅變數不大，台積電仍可扮演助攻台股突破歷史高點的要角。

觀察內外資布局動向，容逸燊分析，外資對台股並未明顯縮手，在台指期淨空單布局降至3.5萬口，投信法人持續進場，資金面仍有助台股氣勢。