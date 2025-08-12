多空交戰！台指期尾盤翻黑 小跌13點收24,135點

台指期12日開低震盪，盤中於多空交戰，午盤過後一度拉升至24,241點，隨後賣壓湧現，尾盤翻黑，終場收在24,135點，下跌13點，跌幅0.05%。另外，台積電（2330）期收平盤1180元，電子期下跌0.2%，中型100期貨下跌0.01%。

台指期昨日上漲209點收24,162點，三大法人淨空單減少583口至2,266口，其中外資淨空單減少2,015口至35,575口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少656口至90口。

大量經濟數據將從周二陸續出爐，7月消費者物價指數有助觀察關稅對通膨影響，尤其是在勞動市場降溫的背景下。這些數據將成為Fed是否在9月降息的關鍵參考。

法人表示，從市場面觀察，雖然川普針對台灣商品的關稅措施帶來成本壓力隱憂，但對承諾在美投資的企業提供關稅豁免，有助緩解市場擔憂，AI題材仍為盤面核心主軸。