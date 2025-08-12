快訊

楊柳颱風明將登陸 哪些地區有機會放颱風假？氣象署說話了

柯文哲案洩密源找到了？鏡週刊社長「偵查中」訪邱佩琳問Excel檔

楊柳颱風明顯增強加上1因素 鄭明典直言中央山脈這次幫不上忙

多空交戰！台指期尾盤翻黑 小跌13點收24,135點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台指期12日開低震盪，盤中於多空交戰，午盤過後一度拉升至24,241點，隨後賣壓湧現，尾盤翻黑，終場收在24,135點，下跌13點，跌幅0.05%。另外，台積電（2330）期收平盤1180元，電子期下跌0.2%，中型100期貨下跌0.01%。

台指期昨日上漲209點收24,162點，三大法人淨空單減少583口至2,266口，其中外資淨空單減少2,015口至35,575口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少656口至90口。

大量經濟數據將從周二陸續出爐，7月消費者物價指數有助觀察關稅對通膨影響，尤其是在勞動市場降溫的背景下。這些數據將成為Fed是否在9月降息的關鍵參考。

法人表示，從市場面觀察，雖然川普針對台灣商品的關稅措施帶來成本壓力隱憂，但對承諾在美投資的企業提供關稅豁免，有助緩解市場擔憂，AI題材仍為盤面核心主軸。

關稅 台指期

延伸閱讀

批對等關稅密室談判 羅智強：民進黨當年多反服貿 現就多黑箱

台股開盤上漲47點 台積電開平盤價

台指期 外資減碼空單

期貨商論壇／台指期 偏多格局

相關新聞

台指期 外資減碼空單

台北股期雙市昨（11）日同步走升，台指期呈震盪走高格局，早盤向下回測5日均線有撐，隨後在電子、AI族群帶動下，指數再創波...

期貨商論壇／台指期 偏多格局

富邦期貨分析師曹富凱表示，在AI熱潮與政策利多雙重推動下，科技股表現可望持續強勢，台指期亦有望延續偏多格局，建議投資人可...

期貨商論壇／黃金期 買盤撐腰

當前黃金市況呈現多空因素交織的高檔震盪格局，美國關稅政策的反覆無常，為金價走勢增添了短期波動性。對於市場而言，在未來一段...

中國信託證挺 AI 權證

全球市場受到關稅政策及地緣戰爭影響，後續變化仍難以捉摸。展望下半年股市，AI族群概念股預期將持續火熱，中國信託證券持續著...

鴻海、緯創 四檔紅不讓

台股昨（11）日在美國製造題材發酵下，指數開低走高，終場上漲114點、收24,135點，再攀波段反彈新高。其中包括鴻海（...

欣興、南電 押寶逾120天

資金積極進場，台股昨（11）日黑翻紅，終場加權指數收漲114點，收在24,135點，再創波段收盤新高。盤面上，欣興（30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。