台股開盤上漲47點 台積電開平盤價

台股12日開盤指數上漲47.34點，開盤指數為24,182.84點。台積電（2330）開平盤價1,180元。

群益投顧表示，台灣對等關稅相對貿易對手不利，半導體徵收100%關稅基本面多空交錯、對中小半型導體公司明顯衝擊。美聯準會降息預期挹注股市持強，但關稅牽動通膨風險，審慎觀察後續美國乃至全球物價變動。關稅多面影響虎視眈眈，提前拉貨、降息利多一定程度發酵後，預期上檔賣壓將漸增；中小題材股擇強短線應對。

操作題材可留意：

1.泛PCB概念股─泛PCB概念股可謂是波段強中強的族群，雖然近期因漲多漸有籌碼轉亂態勢，但千元股台光電（2383）持強、加上持續有個別股強漲，挹注族群熱絡氛圍，有利個別籌碼優勢股，如欣興（3037）、台玻（1802）、楠梓電（2316）等短線表現機會。

2.機器人概念股─輝達執行⻑黃仁勳表示，,AI下一波浪潮將是實體AI，屆時實體設備就會配置AI能力，比如機器人。台積電董座魏哲家在7月法說會指出客戶看好機器人市場會是電動車的十倍大。2025機器人與智慧自動化展8月20日登場，形成題材短線挹注。

周一（11日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為43,975.09點，下跌200.52點、跌幅0.45%；S&P500指數下跌0.25%；那斯達克指數下跌0.3%；費半指數下跌0.13%。台積電ADR漲0.11%，收在242.09美元，較台北交易溢價22.8%。

投資人謹慎面對接下來可能影響聯準會（Fed）動向的經濟數據。美國總統川普宣布不會對黃金加徵關稅，黃金結算價下跌2.5%。美光上漲4%，該公司調高第4季營收和調整後獲利預測。比特幣上漲至120,000美元左右。

三大法人周集中市場合計買超0.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超39.8億元，投信買超4.2億元，自營商（自行買賣）買超22.9億元，自營商（避險）買超12.6億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少583口至2,266口，其中，外資淨空單減少2,015口至35,575口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少656口至90口。

選擇權未平倉量部分，08月W2大量區買權OI落在24,300點，賣權最大OI落在24,000點 ; 月買權最大OI落在24,500 點，月賣權最大OI落在13,800 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.15上升至1.18。VIX指數下降0.37至20.25。外資台指期買權淨金額0.58億元 ; 賣權淨金額0.3億元。整體選擇權籌碼面偏多。