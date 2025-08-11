美俄會談在即、美光調高財測 台指期夜盤多空交鋒

台指期夜盤11日開盤時，在台積電（2330）日盤股價再創1,195元歷史新高，加上美股電子盤也反彈帶動下，以24,166點、上漲18點開出後，一度上衝至24,186點，但在居高思危心態轉濃，短多下車拖累，又快速回跌至24,110點，在晚間9點30分左右，指數在24,123點、下跌約25點附近遊走。

美俄會談在即，市場風險轉向下，黃金盤中下跌逾超1%，美股公債殖利率走疲，但包括道瓊、那斯達克、標普電子盤反彈，比特幣上漲、一度再次突破12萬美元大關，此外，美光科技宣布調高財測，季度營收111~113億美元、此前預計為104~110億美元，每股獲利2.78~2.92美元，先前預計為2.35~2.65美元，左右台指期夜盤走勢。

其中，台積電在夜盤交易9點30分時，多在1,185元，上漲5元附近遊走，電子期下跌約0.06%，半導體期下跌近0.4%，中型100期貨指數下跌約0.05%。

台股11日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲114點，收24,135點，其中，外資現貨賣超39.8億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少2,015口至35,575口；投信買超6億元，自營商買超35.7億元，三大法合計買超1.9億元。

市場專家建議，就技術面來說，11日台股藉對等關稅疊加利空測試，盤中低點23,887點、僅回測至5日線附近後就止穩拉升，7日爆量長紅低點23,717點所形成的關鍵支撐並未被測試，技術面代表短線呈現多頭強勢格局，預期本波漲勢有望突破去年7月所創下的歷史高點24,416點。