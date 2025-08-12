快訊

浮報薪資通聯全遭爆 林岱樺：暗黑勢力人格抹殺

中颱楊柳最快中午陸警 氣象署估「南花蓮至台東」登陸

期貨商論壇／黃金期 買盤撐腰

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金示意圖。（路透）
黃金示意圖。（路透）

當前黃金市況呈現多空因素交織的高檔震盪格局，美國關稅政策的反覆無常，為金價走勢增添了短期波動性。對於市場而言，在未來一段時間內，地緣政治風險、美國貨幣政策走向，以及貿易保護主義的動態，都將是影響金價走勢的關鍵，而各國央行的持續買入有望提供長期支撐，金價仍可能維持中長線的偏多架構。

近期全球黃金市場多變，在央行持續增持與美國關稅政策反覆的雙重夾擊下，金價走勢充滿不確定性，面臨一個由地緣政治、貨幣政策與貿易戰交織而成的複雜局面。

首先值得關注的是全球央行，特別是新興市場國家央行的黃金購買熱潮；根據世界黃金協會數據，各國央行在今年上半年持續增加黃金儲備，其中又以中國人民銀行為主要推手。這種趨勢主要源於兩大考量，一、是儲備多元化與去美元化；二、對抗經濟不確定性。在全球經濟成長放緩下，黃金的避險功能使其成為央行資產配置中的重要一環，這股央行購金潮為金價提供強勁的底部支撐，也反映出全球金融體系正悄然發生結構性變化。

然而美國海關及邊境保護局的一項裁定使黃金可能面臨額外關稅，也迅速引發市場恐慌，金價在短時間內應聲飆漲至歷史高點，直到有消息傳出，美國政府可能會發布行政命令，澄清黃金進口不應被課徵關稅，導致金價迅速回落。（統一期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

金價 央行 美國

延伸閱讀

美國製造政策助攻 這兩檔個股成為美概股焦點

鄭麗君強調台美談判沒黑箱 賴士葆：為何他國沒保密協定？

談關稅衝擊產業 龔明鑫：機械及工具機壓力較大

對等關稅目前是疊加 鄭麗君：努力爭取最終稅率不疊加

相關新聞

台指期 外資減碼空單

台北股期雙市昨（11）日同步走升，台指期呈震盪走高格局，早盤向下回測5日均線有撐，隨後在電子、AI族群帶動下，指數再創波...

期貨商論壇／台指期 偏多格局

富邦期貨分析師曹富凱表示，在AI熱潮與政策利多雙重推動下，科技股表現可望持續強勢，台指期亦有望延續偏多格局，建議投資人可...

期貨商論壇／黃金期 買盤撐腰

當前黃金市況呈現多空因素交織的高檔震盪格局，美國關稅政策的反覆無常，為金價走勢增添了短期波動性。對於市場而言，在未來一段...

中國信託證挺 AI 權證

全球市場受到關稅政策及地緣戰爭影響，後續變化仍難以捉摸。展望下半年股市，AI族群概念股預期將持續火熱，中國信託證券持續著...

鴻海、緯創 四檔紅不讓

台股昨（11）日在美國製造題材發酵下，指數開低走高，終場上漲114點、收24,135點，再攀波段反彈新高。其中包括鴻海（...

欣興、南電 押寶逾120天

資金積極進場，台股昨（11）日黑翻紅，終場加權指數收漲114點，收在24,135點，再創波段收盤新高。盤面上，欣興（30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。