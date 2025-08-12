全民權證／毅嘉 兩檔強強滾

快訊

經濟日報／ 記者魏興中整理

毅嘉（2402）昨（11）日股價亮燈漲停，漲停價45.85元、攀登本波反彈高峰，連動相關認購權證強勢井噴。由於該公司機器人產品線已出貨軟板模組，並打件給美系及陸系客戶，機構件也將量產出貨，吸引買盤大舉追捧。

營運目標成為一站式智能系統方案供應商的毅嘉，產品應用搶搭上題材特快車，包括車用、光通訊、散熱模組、及機器人等高值化領域。法人看好毅嘉多項動能齊發，將帶動未來幾年進入快速成長期，因而紛紛提前卡位布局。

機器人展即將登場，毅嘉挾題材利多，股價強勢表態。權證發行商建議可挑選價外20%至價內10%、有效天期超過100天的相關權證布局。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

