快訊

浮報薪資通聯全遭爆 林岱樺：暗黑勢力人格抹殺

中颱楊柳最快中午陸警 氣象署估「南花蓮至台東」登陸

鴻海、緯創 四檔紅不讓

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
鴻海。 路透
台股昨（11）日在美國製造題材發酵下，指數開低走高，終場上漲114點、收24,135點，再攀波段反彈新高。其中包括鴻海（2317）、緯創（3231）等「美國概念股」表現強勢，站上反彈高峰，帶動相關認購權證表現亮眼。

隨關稅議題與232條款對台股的干擾逐漸淡化，在美國總統川普高喊「美國製造」、「美國再次偉大」等口號落實為政策後，「美國概念股」開始成為全球資本市場與台股的投資典範，除台積電外，鴻海、緯創等個股躍居交投亮點。

鴻海在美國布局最早，在1980年就開始布局美國生產。其中，最受矚目的威州廠，目前主要生產CPU伺服器，搭配台積電美國廠晶片，藉由完全「美國製造」避開川普關稅干擾，並大啖逾5,000億美元AI基建計畫「星際之門」商機。

整體來看，鴻海目前已在美國德州、威州等地投資，為擴大美國伺服器製造布局，今年首季末更斥資1.42億美元（近新台幣47億元），取得德州休士頓土地及廠房，法人解讀應與川普政府「美國製造」政策有關，並擴大搶食AI的龐大商機。

緯創為因應美國政府關稅政策與未來營運布局規劃，今年也斥資11億美元用於現增美國子公司與德州達拉斯擴廠、設備及廠房租用等需求，藉以布局AI伺服器「美國製造」，成為川普上任來，在美國投資金額最大的台灣電子代工廠。

權證發行商建議，看好鴻海、緯創後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。

美國 布局 鴻海

