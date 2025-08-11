8月電子期、金融期齊漲

快訊

中央社／ 台北11日電

台北股市今天上漲114.24點，收24135.5點。8月電子期收1381.65點，上漲12.5點，正價差1.52點；8月金融期收2157點，上漲11.6點，逆價差12.88點。

8月電子期以1381.65點作收，上漲12.5點，成交625口。9月電子期以1382.1點作收，上漲15.6點，成交1口。

電子現貨以1380.13點作收，上漲8.29點；8月電子期貨與現貨相較，正價差1.52點。

8月金融期以2157點作收，上漲11.6點，成交209口。9月金融期以2153點作收，上漲12點，成交3口。

金融現貨以2169.88點作收，上漲8.06點；8月金融期貨與現貨相較，逆價差12.88點。實際收盤價以期交所公告為準。

